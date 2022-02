Der US-Autohersteller Tesla konnten in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen und hat den Sprung vom Startup zum Massenhersteller geschafft. Das hat die Aktien des Unternehmens in sehr hohe Höhen getrieben. Doch berechtigt das Wachstum die hohe Bewertung? Die folgende Unternehmensanalyse zeigt auf, wie Tesla fundamental aufgestellt ist, wohin sich der Konzern laut eigenen Aussagen in Zukunft entwickeln wird und ob aktuell ein guter Einstiegszeitpunkt für langfristig ausgerichtete ...

