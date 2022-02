Die russische Invasion in der Ukraine und die damit verbundene Eskalation im Russland/Ukraine-Konflikt hat die westliche Welt, aber auch die Aktienmärkte rund um den Globus kalt erwischt. Für DAX, Dow Jones und all die anderen Börsenbarometer ging es deutlich abwärts. Trotz der heutigen Gegenbewegung steht beispielsweise beim deutschen Leitindex für diese Woche ein Minus von über 5% zu Buche. Im Tief sind die heimischen Blue Chips dabei am gestrigen "Schwarzen Donnerstag" bis auf 13.807 Punkte abgerutscht - damit fehlten nur noch 12 Pünktchen bis zum Vor-Corona-Top, das am 17. Februar 2020 bei 13.795 Zählern aufgestellt wurde. Zwei Jahre Börsenrallye ausradiert. Naja, beinahe, zur Schlussglocke schob sich der Index zurück über die rettende 14.000er-Schwelle. Ob die aktuelle Stabilisierung/Erholung aber schon als Turnaround durchgeht, muss sich in den kommenden Sitzungen erst noch bestätigen. Immerhin sind die nächsten Chartmarken einigermaßen klar umrissen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...