Ist der Westen abhängig vom Rohstofflieferanten Russland? Steigen durch die Krise die Gas- bzw. Rohstoffpreise drastisch an?Bern - Die Ukraine-Krise beschäftigt nach wie vor die Märkte. Die aktuelle Situation erinnert an die Umstände des kalten Krieges. Wie reagiert die Börse auf die aktuellen Geschehnisse? Nach kurzen Abwärtstrends haben sich die Kurse bereits wieder stabilisiert. Sind in naher Zukunft noch weitere Kurseinbrüche aufgrund der Unsicherheit am Markt denkbar? Ist der Westen abhängig vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...