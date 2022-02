Der Dow Jones Industrial gewinnt nach gut einer halben Handelsstunde um 0,73 Prozent auf 33 467,93 Punkte hinzu.New York - Die Wall Street bleibt am Freitag auch wegen eines Hoffnungsschimmers im Ukraine-Krieg vorsichtigen Schrittes auf Erholungskurs. Nachdem am Vortag die Technologiewerte an der Nasdaq eine Rally starteten, waren nun die Standardwerte gefragt. Als Treiber fungierte, dass Russland nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine ist. Ungeachtet des weiteren Vorrückens...

Den vollständigen Artikel lesen ...