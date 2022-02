Der Euro hat sich am Freitagnachmittag etwas von seinen deutlichen Verlusten vom Vortag erholt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagnachmittag etwas von seinen deutlichen Verlusten vom Vortag erholt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1261 US-Dollar und damit knapp einen Cent mehr als im Tagestief. Auch zum Franken gewann der Euro im Verlauf des Nachmittags wieder an Wert und notiert derzeit mit 1,0441 Franken deutlich über der 1,04-Marke. Die US-Währung macht zum...

