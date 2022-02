Der Leitindex gewinnt zum Handelsschluss 3,01 Prozent auf 11'987,31 Punkte. Nach dem Verlust von 305 Punkten am Donnerstag gewann er heute 350 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag trotz anhaltender Kriegswirren in der Ukraine die grossen Vortagesverluste wieder wettgemacht. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung auf den Kurseinbruch vom Vortag, die sich im Laufe des Tages immer mehr akzentuiert habe. Der Blue-Chips-Index SMI hat dabei die wichtige Marke von 12'000 Punkten bereits wieder fast erreicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...