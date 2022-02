Quartalsabschluss per 31.12.2021 .***Alibaba konnte das Weihnachtsquartal mit einem Umsatzwachstum abschliessen. Für Alibaba beginnt das Geschäftsjahr jeweils zum 01.04. eines Jahres. Daher wir der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 .***erst per 31.03.2022 .***erstellt werden. Entwicklung Umsatz Geschäftsjahr 2021 .***vs. Geschäftsjahr 2020 Der Umsatz der ersten drei Geschäftsquartale (01.04.2021 .***bis 31.12.2021) stieg um 22.5 % im Vergleich zum Vorjahr von 74.5 Mrd. EUR auf 91.2 Mrd. ...

