© Foto: Caroline Spiezio - dpa

Die sinkenden Rohölpreise machen dem britischen Unternehmen BP zu schaffen und drücken auf die Gewinne. Der Konzern will sich umstellen.Der britische Ölkonzern BP hat am Dienstag einen deutlichen Rückgang des Quartalsgewinns gemeldet und angekündigt, seine angeschlagene Unternehmensstrategie "grundlegend" zu überarbeiten. Das Unternehmen wies für das vierte Quartal einen bereinigten Ersatzkosten-Gewinn - eine Kennzahl, die anstelle des Nettogewinns verwendet wird - in Höhe von 1,169 Milliarden US-Dollar aus. Dies liegt deutlich unter den 2,99 Milliarden US-Dollar des Vorjahreszeitraums sowie knapp unter der Analystenschätzung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Nettoverschuldung von BP lag …