Nach zuletzt zahlreichen starken Handelstagen geht es mit der BP-Aktie im heutigen Handel bergab. Denn die Ölpreise stehen am Mittwoch unter Druck. Der Hauptgrund hierfür: Die IEA reduzierte ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt weiter. Für 2025 rechnet man nur noch mit einem Nachfrageanstieg um durchschnittlich 680.000 Barrel pro Tag.Bisher waren es 700.000 Barrel gewesen. Im Verlauf des Jahres hat der Interessenverband bereits mehrfach die Prognose für 2025 gesenkt. Belastet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär