Zürich - Der Fußball-Weltverband FIFA hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine erste Sanktionen gegen Russland verhängt. "Auf dem Gebiet Russlands finden keine internationalen Wettbewerbe statt; "Heimspiele" werden auf neutralem Boden und ohne Zuschauer ausgetragen", teilte die FIFA in einem Statement am Sonntag mit.



Weiter dürfe der Mitgliedsverband, der Russland vertritt, an Wettbewerben nur unter dem Namen "russischer Fußballverband (RFU)" und nicht als "Russland" teilnehmen und bei Beteiligung von Teams des russischen Fußballverbandes werde künftig weder die russische Flagge gezeigt noch die russische Hymne gespielt. Die FIFA werde ihren laufenden Dialog mit dem Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der UEFA sowie anderen Sportorganisationen fortsetzen, um über weitere Maßnahmen oder Sanktionen bis hin zu einem möglichen Ausschluss von Wettbewerben zu beraten. Der Weltverband wolle noch einmal mit Nachdruck betonen, "dass sie den Einsatz von Gewalt durch Russland bei dessen Invasion in die Ukraine verurteilt", heißt es in dem Statement.

