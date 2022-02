Eine Serie von Orkantiefs hat am vergangenen Wochenende in Hunderten von Gartenbaubetrieben für Schäden gesorgt. Die Gartenbau-Versicherung schätzt das Gesamtvolumen der Schadenleistungen vorerst auf bis zu 12 Millionen Euro. Das Gros der 700 - 800 Sturmschäden entstand in Betrieben, die nördlich einer gedachten Linie zwischen Köln und Berlin liegen, also etwa...

