Wir hatten die Deutschen Post-Aktie ISIN: DE0005552004 mit einem Hinweis auf eine noch bestehende Absturzgefahr zuletzt als Trading-Chance für einen Short-Trade vorgeschlagen und wie man an dem Kursrutsch auf unter 42,50 Euro gesehen hat, nicht falsch gelegen. Nach dem Tief am Donnerstag bei 42,455 Euro konnte man eine starke Gegenwehr sehen und der Kurs entwickelte sich sehr schnell wieder bis in den Bereich um 45,60 Euro. Jetzt kommt es auf das ...

