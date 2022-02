"Sollte es zu massiven Turbulenzen an den Märkten kommen, was glücklicherweise bisher nicht der Fall war, werden die Zentralbanken nicht mit Zinserhöhungen zusätzliche Unruhe schüren wollen."Am Freitag haben die Aktienmärkte nach den Verlusten des Vortages zu einem Erholungsrallye angesetzt. Begonnen hatte dieses in den USA bereits am Donnerstagabend, nachdem Präsident Biden die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland bekanntgab. Überraschendes war dabei nicht zu hören. Die Angst vor höheren Energiekosten und deren negativem Einfluss auf die Wirtschaft der westlichen Länder nahm...

