- BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 210 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 630 (610) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 700 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 560 (470) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 740 (710) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 1185 (1045) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR BP TO 450 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AVEVA GROUP TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 2000 (3300) PENCE - JEFFERIES CUTS AVEVA GROUP TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - TARGET 2000 (3300) PENCE - JEFFERIES CUTS FERGUSON TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS FERGUSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 12374 (15708) PENCE - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3050 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 710 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QINETIQ TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 320 (260) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS BP PRICE TARGET TO 420 (485) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 800 (795) PENCE - 'BUY' - STIFEL STARTS ASTRAZENECA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 12300 PENCE - STIFEL STARTS GLAXOSMITHKLINE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1700 PENCE - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 630 (575) PENCE - 'NEUTRAL'



