Der Dow Jones Industrial verliert am Montag im frühen Handel 1,18 Prozent auf 33 657,25 Punkte.New York - Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial verlor am Montag im frühen Handel 1,18 Prozent auf 33 657,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,88 Prozent auf 4345,87 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,44 Prozent auf 14126,86 Zähler nach.

