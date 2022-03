Der Markenapfel Cosmic Crisp® ist in diesem Jahr erstmals in größeren Mengen am europäischen Markt erhältlich. Möglich machen dies die beiden Verbände VOG und VIP, die in Europa die exklusiven Anbau- und Vermarktungsrechte besitzen und heuer etwa 1.200 Tonnen an Cosmic-Crisp®-Tafelware vermarkten. Foto © VOG Nachdem im Vorjahr die ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...