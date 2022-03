Die Salling Group hat die Initiative ergriffen und am Samstag den Verkauf von Waren aus Russland eingestellt. Dies bedeutet, dass Netto in Dänemark, Polen und Deutschland, Føtex und Bilka keine in Russland hergestellten Waren mehr verkaufen. Netto Logo Foto © Salling Group "Die Situation in der Ukraine und die grausamen Bilder des Krieges gehen uns alle an. Als...

