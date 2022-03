In Nordrhein-Westfalen wurden 2021 nahezu 975 000 Tonnen Freilandgemüse geerntet. Den größten Anteil am Ertrag hatten Möhren und Karotten mit 327 083 Tonnen, wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand jetzt vorliegender Ergebnisse der Gemüseerhebung mitteilt. Bildquelle: Shutterstock.com Im Jahr 2021 wurden in...

