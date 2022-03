Politisch ist die Erde in einem jämmerlichen Zustand. Mehr als die Hälfte ihrer Bewohner lebt mittlerweile in einer Diktatur - ein knappes Drittel weiterhin unter der Knute des Kommunismus. Was bedeutet das für unser Wohl?Von Robert Jakob Politisch ist die Erde in einem jämmerlichen Zustand. Mehr als die Hälfte ihrer Bewohner lebt mittlerweile in einer Diktatur - ein knappes Drittel weiterhin unter der Knute des Kommunismus. Was bedeutet das für unser Wohl? Mit Gorbatschows unter dem Motto "Glasnost" (Offenheit) und "Perestroika" (Umgestaltung) 1985 in Gang gebrachten Reformprozessen in der UdSSR und mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...