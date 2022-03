Die Wismarer Sonnenstromfabrik und die REC Gruppe wollen kooperieren. Dazu wollen sie in Wismar eine Produktion von Hochleistungsmodulen mit der Butterfly-Technologie von REC aufbauen. Die REC Group, ein internationales Unternehmen im Bereich Solarenergie mit Hauptsitz in Norwegen, und die Sonnenstromfabrik (CS Wismar GmbH), ein Hersteller von Photovoltaikmodulen in Europa planen, eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft abzuschließen.Im Mittelpunkt der geplanten Kooperation steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...