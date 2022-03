FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.03.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1800 (1990) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1600 (1845) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 740 (703) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 95 (109) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 875 (695) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 360 (290) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ITM POWER TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 470 (410) PENCE - JPMORGAN RAISES MONDI PLC TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2122 (2000) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES RIGHTMOVE TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - PT 724 (692) PENCE



