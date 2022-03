London - Großbritannien sperrt seine Häfen für russische Schiffe. Man habe ein Gesetz verabschiedet, welches ein Verbot für alle Schiffe mit irgendeiner Verbindung zu Russland beinhalte, britische Häfen anzulaufen, teilte Verkehrsminister Grant Shapps am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Der Minister rief andere Länder dazu auf, Großbritannien zu folgen. Die westliche Welt hatte nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine bereits zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. In mehreren Ländern wurde zum Beispiel ein Luftraum-Bann für russische Airlines auf den Weg gebracht. Zudem wurden massive Wirtschaftssanktionen beschlossen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de