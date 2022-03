Weiterhin dominiert das Geschehen in der Ukraine die Finanzmärkte. Der Euro leidet unter der hohen Verunsicherung.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag nachgegeben. Bis zum Mittag fällt der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1173 US-Dollar. Am Vormittag hatte er noch zeitweise über 1,12 Dollar notiert. Der Schweizer Franken ist dagegen verstärkt gesucht. Dies hat zur Folge, dass das Euro/Franken-Paar am Vormittag bei 1,0239 ein weiteres Jahrestief markiert hat. Aktuell notiert es bei 1,0248.

