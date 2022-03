Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Griff.New York - Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Griff. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,60 Prozent auf 33'690,26 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,38 Prozent auf 4357,18 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,29 Prozent auf 14'195,96 Zähler nach. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärft Russland...

