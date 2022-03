Washington - Die USA werden wohl auch ihren Luftraum für russische Airlines schließen. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Kreise.



Ein entsprechendes Verbot werde voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden kommen. Betroffen sein werden dann wohl sowohl Flugzeuge, die sich in russischem Besitz befinden, als auch solche, die von russischen Unternehmen betrieben werden. Die EU und Großbritannien haben bereits ein entsprechendes Flugverbot erlassen, Russland hat sich mit Verboten für westliche Airlines revanchiert. Unterdessen wurde vom US-Flugzeugbauer Boeing bekannt, dass er sein Geschäft in Russland einstellt, und auch Ersatzteile und technischen Support für russische Airlines zurückhält.

