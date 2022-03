Bei Zwiebeln sind Angebot und Nachfrage weltweit relevant, denn sie werden über große Strecken auch zwischen Kontinenten gehandelt. In der Saison 2021/22 musste eine große europäische Zwiebelernte verkauft werden. In der EU war die Ernte mit 7,3 Mio. t fast 10 % höher als 2021/22. Bislang sieht es so aus, als ob dies gelingt, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...