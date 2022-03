Nach dem schwachen Vorjahr resultierte ein deutlich zweistelliger Umsatzzuwachs und eine noch höhere Zunahme der Bestellungen. Der Gewinn wuchs dazu noch einmal überproportional.Schaffhausen - Georg Fischer (GF) ist im Geschäftsjahr 2021 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nach dem schwachen Vorjahr resultierte ein deutlich zweistelliger Umsatzzuwachs und eine noch höhere Zunahme der Bestellungen. Der Gewinn wuchs dazu noch einmal überproportional, was sich in einer höheren Dividende niederschlägt. Der Umsatz erreichte in der Berichtsperiode 3...

Den vollständigen Artikel lesen ...