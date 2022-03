Stefan Heitmann, Gründer und CEO, wird sein Amt per Mai 2022 an den jetzigen Präsidenten des Verwaltungsrats, Martin Tschopp, übergeben.Zürich - Der Hypotheken- und Immobilienspezialist MoneyPark regelt die operative und strategische Führung per Mai 2022 neu. Stefan Heitmann, Gründer und CEO, wird sein Amt an den jetzigen Präsidenten des Verwaltungsrats, Martin Tschopp, übergeben. Heitmann bleibt Aktionär des Unternehmens und wird seine Erfahrung künftig als Verwaltungsrat mit Exekutivfunktion bei MoneyPark einbringen. Per 1.

Den vollständigen Artikel lesen ...