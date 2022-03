Konkret stieg der Nettoumsatz im Berichtsjahr um satte 61 Prozent auf 32,80 Milliarden Franken, wie Kühne+Nagel am Mittwoch mitteilte.Schindellegi - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat ein gutes Jahr 2021 hinter sich. Es gelang bei allen wichtigen Kennzahlen ein Sprung. Wegen des Ukraine-Kriegs gibt es nun aber Fragezeichen, was die Zukunft betrifft. Konkret stieg der Nettoumsatz im Berichtsjahr um satte 61 Prozent auf 32,80 Milliarden Franken, wie Kühne+Nagel am Mittwoch mitteilte. Im vierten Quartal kletterte er gar um 98...

Den vollständigen Artikel lesen ...