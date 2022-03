Der russische Rubel seit der Invasion massiv unter Druck, erst recht seit den scharfen Sanktionen vieler Länder als Reaktion auf den Einmarsch.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch an seine Kursverluste der vergangenen Handelstage angeknüpft und ist unter die Marke von 1,11 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1068 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs im Vormittagsgeschäft zeitweise bis auf 1,1059 Dollar gefallen war. Tiefer wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt Mitte 2020 gehandelt. Zum Franken hat sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...