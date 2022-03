James Bullard, Präsident der Fed von St. Louis und Mitglied des Offenmarktausschusses, wiederholte am Mittwoch seine Forderung nach einem raschen Ende der Fed-Unterstützung für die US-Wirtschaft, um die Inflation zu bekämpfen, berichtet Reuters. Bullard sagte, dass die wirtschaftlichen Risiken des Krieges in der Ukraine wahrscheinlich eher in Europa ...

