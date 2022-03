Berlin - Extremisten aus Deutschland sind in die Ukraine ausgereist. Das sagte das Bundesamt für Verfassungsschutz der "Welt" (Donnerstagausgabe).



Die Rede ist von "vereinzelten Hinweisen auf erfolgte Ausreisen", schreibt das Blatt. Derzeit lägen keine verifizierten Erkenntnisse über die mutmaßliche Beteiligung deutscher Rechtsextremisten an Kampfhandlungen vor, sagte der Verfassungsschutz weiter. Noch am Dienstag hatte der Verfassungsschutz entsprechende Ausreisen nicht bestätigen können, mehrere Landesämter und das Bundesamt sagten der "Welt", dass es keine Erkenntnisse gäbe. Die nun erfolgten Ausreisen zeigen laut der "Welt", dass die Situation dynamisch ist.



"Die Sicherheitsbehörden behalten entsprechende Werbungsversuche und mögliche Ausreiseabsichten aufmerksam im Blick", sagte eine Sprecherin des Verfassungsschutzes.

