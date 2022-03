Exxon Mobil Long: 47 Prozent Chance! von Harald Zwick - 03.03.2022, 08:30 Uhr Der Öl- und Gasriese Exxon Mobil gilt als ein Profiteur der aktuellen Krise durch die Invasion der Russen in die Ukraine. Die Aktie hat ausgehend vom Januar 2021 bis zum gestrigen Handelstag einen Aufwärtstrend ausgebildet und notiert im obersten Zehntel des Trendkanals. Zumindest in den nächsten Tagen stehen die Zeichen auf Sturm, was den Aktienkurs weiter unterstützen sollte. Durch den hohen Ölpreis werden Energieriesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...