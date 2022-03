Milton Keynes - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen will langfristig bei Red Bull bleiben. Er habe seinen Vertrag bis Ende 2028 verlängert, teilte der Rennstall am Donnerstag mit.



Die Verlängerung sei eine "einfache Entscheidung" gewesen, ließ sich Verstappen in einer Mitteilung des Teams zitieren. Teamchef Christian Horner fügte hinzu, dass es sich um eine "echte Absichtserklärung" Verstappens handele. "Unser unmittelbares Augenmerk liegt darauf, den Weltmeistertitel von Max zu verteidigen." Verstappen sei aber auch Teil der langfristigen Planung des Teams.



Die Vertragsverlängerung um fünf Jahre läuft bis Ende 2028 und ergänzt den ursprünglichen Vertrag bis zur Saison 2023.

