Das Stadtwerk am See baut eine Solarthermieanlage, um gemeinsam mit Holz Haushalte, ein Spital und ein Kolleg mit sauberer Wärme zu versorgen. Die Verteilung übernimmt ein Nahwärmenetz. Die Solarthermie sorgt künftig für klimaneutrale Wärme in einem Quartier in Überlingen am Bodensee. Wie das Stadtwerk am See mitteilte, kommt dafür eine neue solare Kollektoranlage für das Stadtquartier Schättlisberg zum Einsatz. Konkret geht es um eine 4.300 Quadratmeter große Solarthermie-Anlage. 864 Kollektoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...