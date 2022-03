Ein südeuropäisches Unternehmen will auf vier Linien von Manz künftig Lithium-Ionen-Batteriesysteme herstellen, die in Elektrofahrzeugen und als stationäre Speicher eingesetzt werden sollen. Der deutsche Anlagebauer geht für weitere Aufträge für dieses Jahr aus.Die Manz AG kann einen weiteren Großauftrag für ihre Batteriesparte vermelden. Ein nicht namentlich genanntes Unternehmen in der Produktion von Industriebatterien und Speichersystemen aus Südeuropa habe vier Linien bestellt. Sie dienten der Montage von Lithium-Ionen-Batteriemodulen aus prismatischen Zellen, die dann in Nutzfahrzeugen und ...

