Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten setzte seinen Abwärtstrend fort und schrumpfte am Mittwoch um fast 3.000 Kontrakte, wie aus fortgeschrittenen Zahlen der CME Group hervorgeht. Das Volumen hingegen blieb unruhig und stieg diesmal um rund 7,6K Kontrakte. Gold: Zusätzliche Gewinne oberhalb von $1950 gesehen Der Goldpreis gab am Mittwoch angesichts ...

