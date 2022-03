Auf seinem Lithium-Projekt Barrow Creek in der australischen Provinz Northern Territory hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) das im Februar gestartete Programm zur systematischen Entnahme von Bodenproben inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Sobald die genommenen Proben analysiert und ausgewertet sind kann in einer dritten Phase des Explorationsprogramms mit ersten Bohrungen auf dem Projekt begonnen werden.Das ...

