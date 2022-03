Nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron steht im russischen Krieg gegen die Ukraine das Schlimmste noch bevor.Moskau / Paris - In einem Telefonat mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron hat der russische Präsident Wladimir Putin weitere russische Forderungen an die Ukraine angedroht. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status, bekräftigte der Kreml am Donnerstag. Nach Macrons Einschätzung steht im russischen Krieg gegen die Ukraine das Schlimmste noch bevor...

Den vollständigen Artikel lesen ...