Die World Apple and Pear Association (WAPA) teilt mit, die europäischen Apfelbestände standen am 1. Februar bei 3.606.980 Tonnen, was 7,2% über der Zahlen von 2021 ist. Das wurde vor allem durch Anstiege bezüglich Red Jonaprince (+35,9% gegenüber 20201), Golden Delicious (+22,5%), Gala (+19,9%) und Jonagold (+17,2%) vorangetrieben, während einige andere Sorten...

