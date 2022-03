Das frühlingshafte Wetter seit dem Wochenende hat die Bauern auf ihre Felder gezogen, um Frühkartoffeln zu pflanzen. In kleinen Mengen wurden sogar schon Mitte Februar die ersten Knollen in den noch kalten Sandboden rund um Uetze und Burgdorf gelegt. Rund 700 Hektar der insgesamt 2.900 Hektar großen Frühkartoffelfläche in Niedersachsen wird mit Folie verfrüht....

