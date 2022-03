Ercan Demircan (BANTLEON): Attraktive Einstiegschance in das Segment Corporate Hybrids

03.03.2022 -

EUR-Unternehmensanleihen haben seit Jahresanfang unter der Kombination aus hoher Inflation, einer von vielen Marktteilnehmern unerwartet falkenhafteren Position der EZB und den jüngsten Kriegshandlungen in der Ukraine gelitten. In der Folge führten steigende Risikoprämien zu Mittelabflüssen von mehr als 6 Milliarden Euro aus dem Segment. Die daraus resultierenden Illiquiditätsprämien haben wieder zu attraktiveren Bewertungen geführt. Vor allem Corporate Hybrids (Nachranganleihen von Industrieunternehmen), deren Emittenten in der Regel ein Investment-Grade-Rating haben, sind mit ihrer fast 2,8-mal höheren laufenden Rendite gegenüber erstrangigen Unternehmensanleihen sehr günstig bewertet und bieten eine gute Einstiegschance in das Segment.

Für das Segment EUR-Investment-Grade-Unternehmensanleihen der Bonität Investment Grade verlief das Jahr bisher negativ. So führte die stark gestiegene Inflation in der Eurozone zunächst zu einem deutlichen Anstieg der Zinsvolatilität. Daneben erzeugten die unerwartet falkenhaftere Position der EZB und die jüngsten Kriegshandlungen in der Ukraine zusätzlichen Verkaufsdruck. Die Kombination aus diesen Faktoren liess die Risikoprämien steigen und in der Folge musste das Segment seit Jahresanfang signifikante Mittelabflüsse in Höhe von mehr als 6 Milliarden Euro (inkl. ETFs) verkraften.

Die durch die Invasion der russischen Armee ausgelösten Marktverwerfungen und die daraus resultierenden Illiquiditätsprämien bieten nun wieder attraktivere Bewertungen und eine gute Einstiegschance, insbesondere beim Segment Corporate Hybrids. Die bis zu fast 2,8-mal höhere laufende Rendite von Corporate Hybrids gegenüber erstrangigen Unternehmensanleihen sollte bei jetzigem Einstieg einen weiteren moderaten Zinsanstieg bis zum Jahresende überkompensieren.

Kurzfristig dürften die Risikoprämien vom weiteren Verlauf der Kriegshandlungen abhängen und deshalb vorerst volatil bleiben. Obwohl Unternehmen wie zum Beispiel Wintershall Dea mit höherem Umsatzanteil aus Russland fundamental gesehen im Jahr 2021 solide Ergebnisse vorweisen konnten, sollte man Corporate Hybrids von Unternehmen mit zu starken geschäftlichen Verflechtungen mit Russland derzeit eher meiden. Dennoch sehen wir die Anlageklasse mittelfristig als sehr attraktiv an, weshalb sich die Risikoprämien im Zuge einer kräftigen wirtschaftlichen Erholung durch pandemiebedingte Nachholeffekte stabilisieren und mittelfristig wieder leicht sinken sollten ...

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Beitrag gegebenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die Bantleon Bank AG der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.