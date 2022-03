Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,72 Prozent tiefer bei 11'591,11 Punkten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hält die Talfahrt zum Wochenschluss an. Händler verweisen auf den Angriff russischer Truppen auf Europas grösstes Atomkraftwerk. Dies zeige, wie weit Russland gehen werde, um die Ziele zu erreichen, und was in so einem Krieg alles passieren könne. Es bestehe die Gefahr, dass Europa gar nicht direkt angegriffen werden müsse, um in den Krieg hineingezogen zu werden.

