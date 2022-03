Bevor Sie Ihr Geld in den Markt investieren, müssen Sie einen klaren Plan haben, was Sie erreichen wollen und wie Sie es tun werden.Es ist kein Geheimnis, dass der Einstieg in das Investieren für einen Anfänger zunächst abschreckend sein kann. Die Lernkurve des Aktienmarktes in Verbindung mit der Tatsache, dass Sie Ihr eigenes Geld riskieren, reicht oft aus, um viele Menschen davon abzuschrecken, was eigentlich einer der sichersten Wege zur finanziellen Freiheit ist. Deshalb ist es wichtig, sich daran zu erinnern...

