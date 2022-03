Ab heute sammelt Swisscom in allen Shops alte Smartphones & Handys zu Gunsten der Nothilfe von SOS Bern - Ab heute sammelt Swisscom in allen Shops alte Smartphones & Handys zu Gunsten der Nothilfe von SOS Kinderdorf in der Ukraine. Der erzielte Ertrag wird vollumfänglich gespendet - und von Swisscom verdoppelt.Bern - Ab heute sammelt Swisscom in allen Shops alte Smartphones & Handys zu Gunsten der Nothilfe von SOS Kinderdorf in der Ukraine. Der erzielte Ertrag wird vollumfänglich gespendet - und von Swisscom verdoppelt. Alte Handys und Smartphones im Materialwert von 60 Millionen Franken schlummern aktuell immer noch in Schweizer Schubladen, Kellern und Estrichs. Alte Geräte sind deutlich wertvoller als...

Den vollständigen Artikel lesen ...