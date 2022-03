Der Preis geht an herausragende unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz und Liechtenstein, die im letzten Jahr durch Innovation und ausserordentliche Leistungen hervorstachen.Vaduz - Die IMT Asset Management AG, ein unabhängiger Vermögensverwalter und Fondsmanager, erhält den WealthBriefing Swiss EAM Award 2022 in der Kategorie «Based in Liechtenstein» . Dieser Preis, der zum zweiten Mal vergeben wird, geht an herausragende unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz und Liechtenstein, die im letzten Jahr durch Innovation und ausserordentliche Leistungen...

