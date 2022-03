Der EuroStoxx50 verliert gegen Mittag 3,5 Prozent auf 3610,89 Punkte und reagierte damit einmal mehr auf den Krieg in der Ukraine.Paris/London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag die Verluste vom Vortag deutlich ausgeweitet. Der EuroStoxx50 verlor gegen Mittag 3,5 Prozent auf 3610,89 Punkte und reagierte damit einmal mehr auf den Krieg in der Ukraine. Der französische Cac 40 tendierte mit 3,48 Prozent auf 6156,15 Punkte ebenfalls sehr schwach. Der britische FTSE 100 gab um drei Prozent auf 7021,84 Punkte nach.

