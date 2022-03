Das Währungspaar ist am Freitag erstmals seit Januar 2015 unter die Marke von 1,01 gerutscht.Zürich - Mit der Zuspitzung im Ukraine-Krieg macht der Franken seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten weiter alle Ehre. Das Euro/Franken-Währungspaar hat am Freitag eine neue Marke unterschritten. Bis zur Parität fehlt nur noch wenig. So ist das Währungspaar am Freitag erstmals seit Januar 2015 unter die Marke von 1,01 gerutscht, im Tagestief war der Euro für 1,00615 Franken zu haben.

