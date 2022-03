Das Verfahren hat lange gebaut und die Fabrik baute der kalifornische Elektroauto-Hersteller auf eigenes Risiko Nun ist die Genehmigung da und Ende des Monats soll die Produktion anrollen. Allerdings muss Tesla vorher noch rund 400 Auflagen erfüllen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten.Die Landesregierung von Brandenburg hat den Vertretern von Tesla die Genehmigung für die Gigafactory in Grünheide am Freitag übergeben. Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, in denen der US-Hersteller bereits auf eigenes Risiko das Werk hochzog, da er nur über vorläufige Genehmigungen verfügte. "Es war eine Mammutaufgabe", ...

