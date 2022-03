Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten ist am Donnerstag zum dritten Mal in Folge gesunken, diesmal um mehr als 43.000 Kontrakte, wie aus vorläufigen Daten der CME Group hervorgeht. Im gleichen Zeitraum nahm das Volumen gegenüber dem vorherigen Rückgang um rund 345.500 Kontrakte ab. WTI: Wiederaufnahme der Rallye erwartet Der Rückgang der WTI-Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...